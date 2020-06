Marianella: “André Silva, il Milan non ha avuto la pazienza giusta …”

MILAN NEWS – Massimo Marianella, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha parlato di André Silva, classe 1995, centravanti portoghese del Milan in prestito all’Eintracht Francoforte, che si sta imponendo in Germania in questa seconda parte della Bundesliga con 7 gol nelle ultime 8 gare, ben 6 nelle ultime 6 partite. Vero trascinatore delle ‘Aquile‘ di Adolf Hütter.

“A me André Silva piace molto. Credo che con lui non si sia avuta la pazienza giusta in Italia – ha detto Marianella sul bomber lusitano -. E’ chiaro che la maglia del Milan pesi più di quella del Porto, però è un giocatore molto duttile. Credevo fosse più adatto per il nostro campionato che per la Bundesliga. Sono sicuro, però, che questo ragazzo andrà a quantificare le tante potenzialità che ha“. THEO HERNÁNDEZ, INTANTO, GIURA AMORE E FEDELTÀ AL DIAVOLO >>>