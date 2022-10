Marelli: “Inspiegabile non aver dato il rosso a Dimarco dopo aver fischiato rigore”

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla mancata espulsione di Federico Dimarco

L'Inter ha espugnato il Franchi battendo la Fiorentina 4-3, ma non per questo non sono mancati gli errori arbitrali che fanno e continueranno a fare discutere nei prossimi giorni. Uno di questi è sicuramente quello relativo al fallo di Federico Dimarco, il quale ha causato il rigore in favore della Fiorentina. Il difensore nerazzurro, rivedendo le immagini, entra a gamba tesa su Bonaventura, ma per l'arbitro Valeri è stato un fallo da rigore da non sanzionare con nessun tipo di cartellino.