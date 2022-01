Marelli: “Rocchi ha fatto bene a non mettere in un angolo Serra” | News

Luca Marelli, ex arbitro, ha rilasciato delle dichiarazioni su Serra e sui direttori di gara di Serie A: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'Il Messaggero', Luca Marelli ha rilasciato delle dichiarazioni su Serra e sugli arbitri di Serie A. Queste le sue parole: "Capisco il ragazzo (Serra, ndr), perché anche a me capitò di sbagliare in modo così eclatante ed assegnai un rigore per un fallo fuori area. Scuse dell'AIA? E' sbagliato usare questo termine. Credo ci sia stato un semplice colloquio a fine partita, negli spogliatoi, ma nulla di più. Rispetto ad un anno fa le cose sono migliorate molto, i numeri parlano a favore di Rocchi. Certo se si pensa a Collina, Cesari e Braschi parliamo di una generazione straordinaria. Speriamo torni. Rocchi ha fatto bene a non mettere in un angolo Serra. L'utilizzo del VAR mi piace, ma se spiegassero di più... Il challenge? Favorevole alla chiamata di parte".