Marelli: “Rigore al Verona? L’on-field review sarebbe doverosa” | News

Luca Marelli, ex arbitro, ha espresso il suo pensiero sul rigore assegnato all' Hellas Verona durante la partita contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24', Luca Marelli ha parlato del calcio di rigore assegnato al Verona durante la partita contro il Milan. Queste le parole dell'ex arbitro. "È stato un sabato di rigorini, 2 su 4. Quello su Barella, che è molto lieve, e quello del Milan è un contattino sulla caviglia. Quello dato al Verona? L'on-field review sarebbe doverosa. Non voglio entrare in un ginepraio, perché in sala VAR non c'ero, bisogna capire se questa immagine da cui è evidente il fallo di Kalinic su Romagnoli fosse o meno a disposizione".