Mondiali, Marelli: “Può essere il preludio per il tempo effettivo”

Con l'inizio dei Mondiali in Qatar stiamo assistendo a minuti di recupero davvero alti. Il tutto per cercare di recuperare tutte le perdite di tempo per aiutare lo spettacolo. Su questo argomento e sulla VAR ha detto la sua l'ex arbitro Luca Marelli . Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Marelli su Mondiali e VAR

Sul recupero ai Mondiali: "Senza questi minuti di recupero si giocherebbe meno che in Serie A, è una scelta giusta con gli arbitri che fanno recuperare tutto. Collina aveva individuato questa cosa in conferenza stampa, forse può essere il preludio per il tempo effettivo, se ne sta parlando, ma il tutto dovrà essere sperimentato. In Italia si gioca molto poco a causa del ritmo: si fischia come nella Champions League. Il problema vero sono le perdite di tempo continue. La mia idea sarebbe quella di passare al tempo effettivo nel recupero, durante tutta la partita credo che possa cambiare troppo il gioco".