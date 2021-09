Marelli: “Espulsione di Kessie? L’ivoriano commette una sciocchezza”

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato dell'espulsione di Franck Kessie del Milan contro l'Atletico Madrid

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, trasmissione in onda su Radio 24. Marelli ha parlato dell'espulsione di Franck Kessie in Milan-Atletico Madrid. Ecco cosa ha detto: "Espulsione Kessie: in ambito europeo la questione dello step on foot è molto calcata negli ultimi 3 anni: deve essere sempre punito col giallo, quindi più che un errore di Cakir è una sciocchezza Kessie".