Marelli: “C’è il grande pericolo che il VAR venga usato come moviola”

L'ex arbitro e opinionista Luca Marelli ha lanciato l'allarme su un possibile utilizzo sbagliato del VAR. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Sul VAR dico che c'è il grande pericolo che venga utilizzato come moviola, visto quanto successo nelle ultime partite. Così avremmo campionati con 250 rigori. Se a voi piace questo calcio...".