Mareggini: “Maignan? Porta al Milan il 30 per cento di punti in classifica”

Intervistato dai microfoni de La Nazione, Gianmatteo Mareggini ha parlato del Milan e del portiere rossonero Mike Maignan . Secondo l'ex numero uno della Fiorentina , infatti, il nazionale francese porta ai rossoneri circa il 30 per cento dei punti in classifica. Ecco le parole di Mareggini .

"Guardate il Milan e Maignan. Bene, il portiere, quel portiere, porta ai rossoneri il 30 per cento dei punti in classifica. Maignan da solo, insomma, vale un pezzo importante di tutta la squadra. Ma è ovvio di numeri uno che fanno così tanta differenza non ce ne sono molti".