Marcolin: “Dopo la sconfitta dell’Inter, il Milan sarà a mille” | News

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi opinionista di 'DAZN', ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la sconfitta dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', Dario Marcolin ha parlato del Milan dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "L'Inter ha fatto fatica a trovare spazio in fase offensiva, il Bologna toglieva spazio ai suoi uomini e non ha avuto verticalità perché il Bologna ha concesso solo le vie esterne. Più passava il tempo, più sbatteva sul Bologna. Il Milan ora è padrone del proprio destino e tre vittorie ed un pareggio può farle. La partita di stasera, a livello mentale, aumenta la forza dei rossoneri. Il Milan è come se avesse fatto il pieno alla macchina, stasera. Il gruppo sarà a mille". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cattaneo, Leao dice addio?