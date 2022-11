Marchisio: “Spero che Leao possa trovare più spazio, fa la differenza”

Presente negli studi di 'Rai Sport' in Qatar, Claudio Marchisio ha parlato di Rafael Leao al termine di Portogallo-Ghana. La partita è stata vinta dai portoghesi e l'attaccante del Milan ha segnato il gol del momentaneo 3-1. Per lui si tratta del primo gol in assoluto in maglia lusitana ed è arrivato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nel secondo tempo. L'ex centrocampista della Juventus ha parlato così dell'attaccante del Milan: "Credo che il Portogallo abbia fatto un po' di fatica, per questo mi auguro che Leao possa trovare più spazio perché può spezzare queste partite difficili. E' un giocatore che fa la differenza". Mercato Milan, Pellegatti vede nero: ecco perché >>>