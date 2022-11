Milan, Marchisio: “Giroud segna e lascia spazi ai compagni”

Il Milan al momento è in pausa in vista delle amichevoli internazionali e per i Mondiali 2022 in Qatar. Proprio lì i rossoneri hanno lasciato parecchi giocatori alle proprie Nazionali. Tra questi uno che sta meglio figurando è Olivier Giroud. Il centravanti rossonero è in una forma smagliante e sta sostituendo l'infortunato Karim Benzema. Un giocatore fondamentale sia per la Francia sia per Stefano Pioli. L'età avanza, ma il bomber francese migliora come il vino e non perde nessun tipo di giocata o passo. Anzi, con l'esperienza rossonera ha aggiunto ancora qualcosa al suo gioco.