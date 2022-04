Marchetti: “Scamacca al Milan? Se fossi in lui ci farei un pensierino” | News

Luca Marchetti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile trasferimento al Milan di Gianluca Scamacca

Sono tanti i nomi accostati al Milan per rinforzare il reparto d'attacco. Con Divock Origi sul punto d'arrivo, i rossoneri potrebbero però comprare un altro attaccante durante il mercato estivo. A tal proposito Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare di Gianluca Scamacca, attaccante che da poco ha rinnovato con il Sassuolo e che piace sia al Milan che all'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "L'attaccante servirebbe a prescindere dal cambio di proprietà, considerando l'età di Ibrahimovic e Giroud. Può essere Scamacca il nome? Può essere lui come possono essere altri. Se io fossi Scamacca il fatto di andare nella squadra con Ibra o Giroud mi farebbe fare un pensierino in più". Milan, le top news di oggi: dettagli Investcorp, recuperato Calabria.