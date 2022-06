Marchetti: “Sanches preferisce il PSG al Milan. Su difesa e trequarti…”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle trattative che riguardano il Milan: ecco le sue dichiarazioni

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Luca Marchetti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni

Milan, Sanches si allontana

"Trova conferma l'indiscrezione de 'Le Parisien'.Renato Sanches preferisce, a questo punto, andare al PSG anziché al Milan. Questo significa rimodulare gli obiettivi per il centrocampo. Il Milan sta ultimando i dettagli per Origi, così come per Maldini e Massara. Si ridisegnerà il discorso per il centrocampista così come per il difesa. A livello numerico, però, i volti di Pobega e Adli farà stare più tranquillo Pioli, anche se il Milan vorrà aumentare i giocatori"

Difesa, nome nuovo

"A proposito di difensori, c'è il nome di Diallo", prosegue Marchetti. "Il Milan sa che è un'operazione dispendiosa. Una possibile alternativa, oltre ad Acerbi e Theate, è quello di Hincapié. E' un giocatore per il quale il Bayer Leverkusen fa prezzi alti, in questo caso però lo stipendio è più basso di quello di Diallo, ma in entrambi i casi si può utilizzare il Decreto Crescita. Da non trascurare la pista Bremer , anche se ha un principio di accordo con l'Inter".

Milan, tre nomi per la trequarti

Infine, capitolo trequarti: "Dybala e De Ketelaere piacciono, un altro nome è quello di Ziyech. un calciatore che piaceva al Milan anche l'anno scorso. Il Chelsea vive un periodo particolare. La vicenda Lukaku ha segnato qualcosa: se un giocatore vuole andare via, la società cerca di trovare una situazione. Stessa sorte potrebbe capitare per Ziyech. Il Milan lo acquisterebbe in prestito, invece De Ketelaere potrebbe essere un acquisto a titolo definitivo". Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.