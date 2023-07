Marchetti: “La qualità del Milan è aumentata anche nelle alternative”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del Milan e della campagna acquisti rossonera: "E' un'operazione importante per il Milan, che da metà campo in su si rifà il look. Si andrà così verso il 4-3-3, e rispetto allo scorso anno abbiamo interpreti diversi. Ha una rosa davanti composta da giocatori intercambiabili".