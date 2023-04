Marchetti: “Se la serata valida del Milan fosse successa in Europa..”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti si è soffermato su Napoli - Milan , chiedendosi se quella prestazione particolarmente opaca degli azzurri e valida da parte dei rossoneri fosse avvenuta in Europa cosa sarebbe cambiato. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luca Marchetti su Napoli-Milan

"Ma in una partita secca può succedere qualsiasi cosa. Un po' meno in un andata e ritorno. Decisamente meno in un campionato intero. E viene il dubbio che proprio pensando troppo alle coppe, ci si rifugi in una sorta di complesso di inferiorità. E' più "facile" vincerne due (o imbroccarne due) che avere continuità. E sarebbe un gravissimo errore. Proprio perché manca la continuità se poi magari capita un errore sarà ancora più difficile porvi riparo. Ci può insegnare qualcosa la partita di campionato fra Napoli e Milan: quella serata storta del Napoli (o particolarmente valida del Milan), fosse successa in Europa avrebbe condizionato il turno".