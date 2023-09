Marchetti: “Milan in testa con buone trame di gioco. Sul #Pioliout…”

Le parole di Luca Marchetti sul Milan

"E così si trovano tutti lì. A cominciare dal Milan che dopo il derby era stato tritato (forse ancor più che dall’Inter in campo). Il pareggio in Champions era un segnale di debolezza, per non parlare della vittoria striminzita contro il Verona in casa. E invece arrivano tre punti in trasferta, rimontando, con buone trame di gioco e il Milan torna in testa alla classifica. Sembra incredibile se andiamo a rileggere (o a riascoltare) quanto detto fino a l’altro ieri. Quando il “Pioliout” era tornato di moda, quando sembrava che ormai la stagione fosse compromessa".LEGGI ANCHE: Milan, Krunic infortunato ma convocato dalla Bosnia >>>