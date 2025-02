Marchetti: “Milan? Mercato di rivoluzione con scelte molto dinamiche”

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del Milan e di quello che è stato il calciomercato invernale dei rossoneri: "Per rimanere sul Milan è stato un mercato di rivoluzione e di presa di coscienza che le scelte del recente passato non sono state consone. Ci sono due squadre che al vertice hanno messo in discussione quello fatto in estate: Milan e Roma. I giallorossi hanno mandato via 4 giocatori arrivati in estate. È evidente che quel calciomercato è stato bocciato dall’arrivo di Ranieri".

Infine, il giornalista di Sky Sport ha concluso: "Lo stesso discorso si può fare per quello che è successo al Milan. È arrivato un bomber come Gimenez, un talento che tutti si augurano di vedere di nuovo al top come Felix ed esperienza come Walker. Ci sono stati addii come Morata, Calabria e Bennacer che probabilmente sono andati via perché non più centrali al progetto. I rossoneri poi hanno anche voluto Bondo e Sottil. È stato un Milan molto dinamico che ha cercato anche altri calciatori che magari non sono arrivati, come Billing che è andato al Napoli o come Rashford che ha detto no ai rossoneri". LEGGI ANCHE: Segui con noi il LIVE del match tra Milan e Roma da San Siro>>>