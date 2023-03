Marchetti: “Maignan può rappresentare una maxi-plusvalenza per il Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del portiere del Milan, Mike Maignan, in chiave calciomercato

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato di Mike Maignan, grande protagonista con le sue parate nelle ultime due partite della Francia, con la possibilità che diventi un nome caldo in chiave calciomercato: "Il problema tra virgolette è che da un po’ di tempo la Serie A è diventato un campionato di transizione. Non appena un giocatore emerge diventa oggetto di mercato. Maignan arrivò al Milan in sostituzione di Donnarumma e un giocatore del genere può rappresentare una maxi-plusvalenza".