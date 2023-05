Marchetti: “Il Milan forse ha ancora più forza dell’Inter”

Luca Marchetti, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma di Inter e Milan

Luca Marchetti , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi sul momento di forma di Milan e Inter , anche in vista della semifinale di Champions League . A suo parere il Diavolo, in questo periodo, sembra avere più forza dei cugini nerazzurri. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Luca Marchetti su Milan e Inter

"Le due squadre milanesi hanno dimostrato di stare in salute mentale. Secondo me è una bella notizia anche in ottica semifinale di Champions League. Il Milan forse ha ancora più forza dell'Inter".