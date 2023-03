Marchetti: “Oggi Milan e Inter non possono vincere la Champions League”

Le parole di Luca Marchetti su Milan e Inter

"Il Milan probabilmente ha sottovalutato l'avversario, un po' quello che successo anche alla Juventus il giorno prima. È stato bravo Paulo Sousa a prepararla, però questo è un discorso di approccio. Ci può stare che il Milan perda a Firenze, però non può essere la stessa squadra quella che passa il turno con il Tottenham e poi rischia addirittura di perdere contro la Salernitana. Non credo che oggi Inter e Milan possano pensare di vincere la Champions, possono provare ad andare avanti ma già stasera l'Inter ha un avversario scomodo da dover battere. Oggi ci interroghiamo se il Napoli può vincere, le due milanesi no e per questo non credo che debbano concentrarsi sulla Champions, devono pensare a qualificarsi alla prossima edizione. Se l'Inter avesse vinto con Empoli, Bologna e Spezia avrebbe otto punti in più e sarebbe già in Champions."