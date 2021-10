Marchetti: “Il Milan ha un calendario più complicato di quello del Napoli”

Luca Marchetti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero riguardo i prossimi impegni in campionato di Milan e Napoli: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Luca Marchetti ha fatto un confronto tra il calendario del Milan e quello del Napoli fino alla sosta. "Nonostante le tante assenze Pioli non si è mai lamentato, va sottolineato. Se vogliamo restringere la lotta a due, il Milan fino alla sosta ha un calendario più complicato del Napoli. Se riuscirà a superare questi tre scogli, poi è Spalletti ad avere impegni più complicati. E ci sarà la Coppa d'Africa". Ecco dove e come vedere Milan-Torino in tv e in streaming