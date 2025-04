Marchetti: “DS Milan? Si parla di Sartori, ma c’è un tema da considerare”

Intervenuto su Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del Milan e della ricerca di un nuovo direttore sportivo rossonero: "Sartori è uno dei nomi di cui si sta parlando. Sappiamo che in settimana in realtà ci dovrà essere un nuovo incontro con Tare. Quindi in questo momento dire chi è in vantaggio e chi non lo è credo che sia un esercizio di stile, perché è un momento in cui il Milan una decisione non l'ha ancora presa. L'aveva presa e poi è stato costretto, o ha voluto, cambiare. Va anche detto una cosa: noi adesso ci siamo concentrati su alcuni nomi, alcuni dei quali oggi non sono sotto contratto".

Infine, il giornalista ha concluso: "Paratici e Tare non sono sotto contratto, e potrebbero in teoria, con i dovuti distingui relativi alla famosa vicenda della squalifica per Paratici, lavorare sin da ora. Altri no. Sartori no, D'Amico no. Quindi magari dici "Si è aprile, vabbè ma intanto c'è una stagione in corso, Sartori si sta giocando l'accesso in Champions League, D'Amico con l'Atalanta idem, non è che possono venire a lavorare per me adesso, eventualmente io scegliessi uno di questi. Quindi si è aprile, io posso anche scegliere ad aprile il mio candidato ma tanto prima del primo di luglio non può venire a lavorare da me. Comunque certamente non prima della fine della stagione. Quindi questo è un altro tema da prendere in considerazione".