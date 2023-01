Marchetti: “De Ketelaere non sta rendendo, ma il Milan sa aspettare”

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan e dell'investimento su Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Le parole di Maldini le sottoscrivo, il Milan è riuscito ad essere competitivo intuendo tra i primi un mercato che è completamente cambiato, soprattutto per le grandi. Il Milan ha fatto un all-in su De Ketelaere, ora non sta rendendo per l'investimento fatto, ma il Milan non guarda al breve termine, i giocatori li sanno aspettare e difendono gli investimenti. Anche in Diaz hanno creduto, ora andranno a parlare col Real per tenerselo". Milan, ai dettagli il rinnovo di Leao: le ultime.