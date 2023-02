Marchegiani: “Non direi che Tatarusanu è costato dei punti al Milan” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Luca Marchegiani ha parlato dei tanti gol subiti dal Milan nell'ultimo periodo. Queste le sue dichiarazioni: "Il rendimento di un portiere dipende molto dal rendimento della squadra e viceversa, per questo non direi che Tatarusanu è costato dei punti al Milan. Io dico che il Milan in questo momento non ha idea di quello che sia la solidità difensiva e che è una squadra che non può iniziare una partita pensando di non subire gol, come era diventato quasi automatico nella seconda parte dell'ultima stagione. E se hai la certezza di non prendere gol, questo ti permette anche di gestire la partita con più pazienza e con la consapevolezza che, prima o poi, l'occasione giusta ti può capitare. Quello di ridare un minimo di solidità difensiva alla squadra secondo me è il primo aspetto su cui Pioli deve lavorare". Milan, novità a centrocampo in vista dell'Inter: le ultime.