Marchegiani: “Il Napoli parte favorito contro il Milan” | Serie A News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport',Luca Marchegiani ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questa sera tra Napoli e Milan. Questo il suo pensiero: "Sarà una partita aperta con due squadre che giocano bene, che hanno tecnica. Hanno molte caratteristiche per vincere la partita, soprattutto nelle giocate individuali. In questo momento il Napoli parte un po' favorito".