Marchegiani: “Il Milan sta facendo peggio di quanto ci aspettassimo”

Luca Marchegiani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, criticando il Milan di Paulo Fonseca per quanto fatto finora

Luca Marchegiani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport', criticando il Milan di Paulo Fonseca per quanto fatto finora. Ecco le sue parole.

Milan, Marchegiani critica la prima parte di stagione: parole dure

"Se prendiamo le squadre che fanno le coppe, che rappresentano il meglio del calcio italiano, per alcune la difesa funziona, per altre no. L’Inter sta facendo peggio dell’anno scorso, il Milan a parte ieri sta facendo molto peggio rispetto a quanto ci aspettavamo tutti. La Lazio ha preso gol tutte le partite, la Roma non dà impressione di essere solidissima. Il Napoli sta sfruttando questa mancanza di un leader in questo campionato per infilarsi".