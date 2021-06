Marchegiani: “Mi dispiacerà vedere Donnarumma in Ligue 1”

L'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del mancato rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan e dell'imminente approdo al PSG

E' imminente il passaggio di Gianluigi Donnarumma al PSG . L'ormai ex estremo difensore del Milan ha effettuato ieri le visite mediche a Roma ed è in procinto di firmare per la squadra francese. Ospite negli studi di 'Sky Sport', l'ex portiere Luca Marchegiani ha così parlato del mancato rinnovo di Donnarumma con i rossoneri.

"E' una scelta sua ma anche del Milan, perché il club ha deciso di prendere un'altra strada. Tutti possiamo dire che ci saremmo comportati allo stesso modo o in maniera diversa. Posso dire che a me dispiace non vedere Donnarumma nel campionato italiano e mi dispiacerà vederlo in quello francese, meno competitivo e gratificante rispetto ad altri", ha concluso l'ex portiere di Lazio e Chievo. Via Calhanoglu: il Milan ha individuato il nuovo fantasista >>>