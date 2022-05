Marani: “Tonali è il miglior centrocampista italiano, è sempre dentro la partita”

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su Sandro Tonali, centrocampista rossonero

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Matteo Marani ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri.

Sul campionato: "E' un campionato molto combattuto. Negli ultimi anni eravamo poco abituati, arrivare agli ultimi minuti è esaltante, anche il racconto. La somma è Milano torna grande, torna padrona del campionato. Già lo scorso anno l'Inter vinse lo scudetto, il Milan arrivò secondo. Il ritorno di Milano, è una buona notizia il ritorno di questa città. Dal punto di vista tecnico ovviamente ci sono degli spazi di crescita, questo dovrà avvenire in un discorso un po' più ampio rispetto alla corsa scudetto. E' un campionato che porta grandi storie. Una cosa che mi piace di questo racconto è quando la telecamera inquadra Maldini e Massara, non è solo un rapporto di lavoro e nemmeno una sintonia professionale. Insieme a Pioli, sono passati dall'inferno. Non dimentico che cosa si disse: 'uno era inadeguato, Pioli non avrebbe mai potuto vincere...' Aggiungo, ho una predilezione per Paolo Maldini. Secondo me è il simbolo, il modello. Ha classe, stile, eleganza. Aggiungo anche Massara, dico solo una cosa. Non lo conoscevo, l'ho conosciuto quest'anno, quando sono venuti a visitare il museo del calcio quando il Milan veniva a giocare in Toscana. Non lo conoscevo, io invece ho un'amicizia di lunga durata con Sabatini che mi ha sempre detto 'il più bravo di tutti è Massara'. Aveva assolutamente ragione. Ho grande piacere nel vedere quelle immagini di loro due in tribuna, è l'immagine del campionato".

Sugli errori arbitrali: "E' un tema cruciale, molto importante quello che Luca (Serafini, ndr) pone. L'analisi sarebbe ampia. Teniamo conto che abbiamo una nuova generazione di arbitri, dunque ci vorrà un po' di tempo per farli crescere. Il problema grosso è domani, oggi abbiamo problemi di vocazione. Ci sono arbitri che rischiano l'incolumità sui campi, è un problema serio. O arriviamo che una macchina arbitra o non avremo arbitri. Quando affronto il tema arbitri sono molto cauto, in questo momento c'è una difficoltà di Rocchi, che è in prima linea, avrà grandi gratta capi. E' una stagione difficilissima, la lotta scudetto e retrocessione è molto aperta, anche la Serie B è stato un campionato aperto fino all'ultima giornata. Io credo che le società si distinguono anche su come parlano e come comunicano. Il Milan non ha alzato polveroni, credo sia stato anche difficile perché i tifosi premevano per avere proteste. Il Milan si è distinto, se andrà come andrà questo sarà un merito. Il grande Milan di sempre è stato un modello di stile, in questo momento mi piace. L'errore più grave è stato quello di Spezia-Lazio, è un errore tecnico. Lì rischia di togliere l'aspetto positivo. Mi auguro che non sia una partita che darà problemi in ottica salvezza, altrimenti ci sarà il rischio di rigiocare. Quello di Spezia non ha giustificazioni, lì ha fatto bene Rocchi a sospendere Pairetto e il VAR".

Su Tonali: "Io qui mi appello al passato. Il Milan è stato un punto di riferimento per gestione di giocatori. In quell'ambiente lì, tendevano tutti a fare bene. Oggi sono cambiati i tempi, ma sta avvenendo la stessa cosa. In questo momento Milanello è un ambiente positivo, i giocatori riescono a tirare fuori il meglio. Su Tonali si è corso il rischio che dopo i primi mesi, a causa dell'ambientamento, del salto in un grande club, che perdessimo il giocatore anche in chiave azzurra. Oggi l'Italia ha il miglior centrocampista, mi impressiona per quanto e come corre. Tonali è dentro la partita dal primo all'ultimo minuto. Dico che sicuramente c'è stato un grande merito dell'ambiente, grazie anche a Pioli - ci conosciamo da allora, non sono sorpreso di quello che sta succedendo. Sono contento per lui che ha trovato il posto che lo sta facendo esaltare, ha continuato a crescere -. L'ambiente Milan è un ambiente solido, sano. Tonali ha qualità tecniche fisiche e mentali. Non era facile alzarsi dopo quel momento lì". Milan, le top news di oggi: esclusiva Icardi, ultime sul futuro del club.

