Marani: “Rebic è l’uomo in più che sta mancando al Milan”

Matteo Marani è sicuro che Ante Rebic possa essere l'uomo in più del Milan. Fin qui l'assenza del croato si è sentita parecchio

Matteo Marani è sicuro che Ante Rebic possa essere l'uomo in più del Milan. Fin qui l'assenza del croato si è sentita parecchio. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Rebic è l'uomo che sta mancando di più al Milan. L'anno scorso, nel girone di ritorno, ha fatto 10 gol. Il Milan non è la squadra più forte, ma ha sempre avuto uno spirito di gruppo più forte delle altre. A Salerno purtroppo non si è visto questo, serviva un atteggiamento diverso. Se vuole vincere il campionato, deve affrontare queste partite con uno spirito differente". Le Top News di oggi sul Milan: Ibra tra rinnovo e ritorno in campo, sospiro di sollievo Leao