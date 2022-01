Marani: “Milan sfortunato, sono mancati giocatori che fanno la differenza”

Matteo Marani, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla prima parte di stagione disputata dal Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Matteo Marani ha commentato la prima parte di stagione del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è stato molto sfortunato quest'anno, ha avuto tanti infortuni e gli sono mancati quei giocatori che hanno fatto la differenza l'anno scorso. In particolare sono mancati quelli bravi a ribaltare il gioco come Rebic, Leao, Theo, Calabria, senza dimenticare Kjaer che era il leader della difesa del Milan. Senza Calhanoglu, Brahim Diaz è diventato il titolare di colpo e non è facile. Nonostante tutti questi problemi, il Milan ha un solo punto in meno rispetto ad anno fa quando aveva fatto un girone di andata incredibile. La differenza la sta facendo l'Inter che sta andato fortissimo". Il Milan comunica la positività di un calciatore: la nota del club