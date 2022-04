Marani: “Il Milan arabo dovrà ragionare da subito sul grande centravanti”

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al calciomercato che dovrà fare il nuovo 'Milan arabo'

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Matteo Marani ha parlato del mercato del nuovo 'Milan arabo'. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Il Milan arabo dovrà ragionare sin da subito sul grande centravanti. Giroud è un usato sicuro, ma per fare un passo in avanti serve altro viste le difficoltà che sta avendo la squadra a segnare. La squadra di Pioli sta facendo grandissime cose, visto che è già a cinque di punti in vantaggio rispetto al rendimento dell'anno scorso, ma davanti può fare ancora meglio". Milan, le top news di oggi: dettagli Investcorp, recuperato Calabria.