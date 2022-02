Marani: “Mentalmente il Milan è la squadra più forte di tutte” | News

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento di forma del Milan: ecco il suo intervento

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Matteo Marani ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "E' un momento magico per il Milan. Questo risultato è frutto di uno spirito che contraddistingue il club rossonero. Per spirito intendo unità e visione comune tra tutti. Pioli ha meriti enormi. Stanno facendo tutti bene. I rossoneri stanno avendo una grande continuità. Forse non è la più forte, ma il Milan mentalmente è più forte di tutti, ha uno spirito impressionante". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.