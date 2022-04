Marani: “Il Milan ha fatto più di quello che poteva ed è ancora in corsa”

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio esterno, a reti inviolate, contro il Torino

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Matteo Marani ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che il Milan abbia fatto tutto quello che poteva fare e sia in linea con la sua dimensione. Ha due punti in più dell'anno scorso che già aveva fatto qualcosa di eccezionale. Pioli ha abituato tutti molto bene. Per me sta facendo qualcosa di fantastico. In questo finale di stagione servirebbe un risolutore come Ibrahimovic o Giroud, cioè giocatori in grado di risolvere le partite. I rossoneri hanno fatto più di quello che poteva e comunque è ancora in corsa visto che per ora è primo". Milan, le top news di oggi: esclusiva Nocerino, Kjaer torna in campo.