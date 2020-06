Marani: “Ibrahimovic, impatto straordinario. Ora il Milan perde molto”

MILAN NEWS – Matteo Marani, giornalista sportivo, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan. I rossoneri, come noto, saranno orfani dello svedese in occasione di Juventus-Milan di domani sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino.

Queste le dichiarazioni di Marani ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Ibrahimovic non è un semplice giocatore, è uno che apre gli spazi e carica la squadra. Ha avuto un impatto impressionante, non ricordo un giocatore arrivato a gennaio che ha avuto un simile impatto. Non parlo solo dal punto di vista tecnico, ma complessivo perché con lui il Milan è cambiato. Senza di lui, i rossoneri perdono molto”.

"Vedremo come renderà Ante Rebić da prima punta. Sono curioso di vedere la risposta di alcuni giocatori, come Giacomo Bonaventura, Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli", ha concluso Marani.