Marani: “Ibrahimovic può essere determinante in questo finale di stagione”

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto, esprimendo anche un parere su Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic è mancato al Milan in questa stagione, ma certamente può essere determinante in questo finale di campionato. In questo finale di stagione, vedremo chi sarà decisivo tra Giroud, Osimhen e Lautaro Martinez. Nonostante abbia rallentato, credo che l'Inter sia ancora la favorita. Secondo me si deciderà tutto all'ultima giornata, forse addirittura nel secondo tempo dell'ultima giornata".