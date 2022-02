Marani: “Derby? Se vince l’Inter sarà difficile per tutti rimontare” | News

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al prossimo derby di sabato tra Inter e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24' Matteo Marani ha parlato del derby tra Inter e Milan, in programma sabato alle 18. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo vedere chi ha guadagnato di più dalla sosta. L'Inter è arrivata un po' in riserva alla due settimane di riposo, aveva bisogno della sosta. Anche il Milan non era al top, quindi bisogna vedere a chi è servita di più questa sosta. Sia Milan che Inter sono molto accorte in questa fase storica: i nerazzurri deve fare i conti con le necessità, i rossoneri sono molto coerenti nelle loro scelte. Il Milan ha iniziato un percorso di crescita progressivo e graduale. Ha sistemato i debiti, ha preso tanti giovani. Sarà un derby importante, se dovesse vincere l'Inter direi che poi sarebbe molto complicato per tutti rimontarla". Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".