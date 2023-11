Marani: “Coppa Italia? Sarebbe bello vedere il Milan giocare a Recanati”

Intervistato a Prima Tivvù, Matteo Marani ha parlato di una possibile riforma della Coppa Italia , rendendola più simile al format della FA Cup inglese: "Sarebbe meraviglioso, purtroppo la Serie C oggi ha solo 4 squadre che fanno la Coppa Italia maggiore. Vedere un Milan che va a giocare a Recanati, una Juve a Cesena, Inter altrove, sarebbe un evento. Purtroppo c'è una visione diversa in Italia, magari si vuole evitare la figuraccia del top club ad agosto, e far entrare le prime 8 dagli ottavi in poi, anche per diritti TV".

Infine, il presidente della Lega Pro ha concluso con un pensiero sui Play Off della Serie C: "Sono uno spettacolo straordinario, li conoscevo poco, ma quest'anno li ho vissuti da presidente e sono una formula fantastica. Crudele, ma ogni squadra può sognare. È un piccolo mondiale che si gioca in un mese. Per me non devono subire alcuna revisione. Foggia-Lecco, finale playoff, ha fatto il record di ascolti, entrambe le finali sono andate su Rai 2".