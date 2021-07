Marani: “Bisogna cavalcare l’entusiasmo per migliorare ancora l’Italia”

Matteo Marani si congratula con Mancini ed è speranzoso per il futuro dell'Italia: "Cavalchiamo l'entusiasmo per migliorare ancora"

Riccardo Varotto

L'Italia di Roberto Mancini ha regalato una grande gioia agli italiani e secondo Matteo Marani bisogna cavalcare l'entusiasmo per migliorare ancora. La vittoria degli Europei deve rappresentare un punto di inizio per un futuro glorioso, non un punto d'arrivo: il prossimo obiettivo è fare una grande figura ai Mondiali 2022 in Qatar.

Marani ha parlato direttamente dagli studi di Sky per commentare l'Italia: "Bisogna cavalcare l’entusiasmo per migliorare ancora di più questa Nazionale in vista del Mondiale in Qatar. Bisogna recuperare Zaniolo, far crescere Raspadori e valutare chi verrà fuori dal campionato".

Il giornalista ha elogiato anche l'operato del C.T. Mancini: "Il talento dei giocatori Mancini lo ha coltivato bene e lo ha fatto venir fuori. Sono fiducioso in vista del mondiale in Qatar". Infine, fa affidamento anche alla storia per confidare in un buon cammino degli Azzurri nelle prossime competizioni: "È capitato più volte che chi ha vinto l'Europeo poi ha vinto il Mondiale o comunque ha fatto molto bene".