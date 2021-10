Maniero: “Ibrahimovic e Giroud? Gestione perfetta da parte di Pioli”

Filippo Maniero, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero sulla gestione di Stefano Pioli nei confronti di Ibrahimovic e Giroud

Intervenuto su 'Leggo', Filippo Maniero ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Queste le parole dell'ex attaccante, il quale ha avuto una breve parentesi con il Milan. "Ad averli sono più i vantaggi, sicuramente. E' vero che sono i più anziani del gruppo, ma gli infortuni capitano a tutti, anche ai giovani, sono cose che non si possono prevedere. Avere due come loro è meglio averli, anche dal punto di vista dell'esperienza. Poi vedo anche una gestione perfetta dei due da parte di Pioli".