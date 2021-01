Mandzukic: “Milan, non preoccuparti. Mi sono allenato e sono pronto”

Milan, Mandzukic rassicura tutti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan, ha rassicurato tutti circa la sua condizione fisica. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Sono sempre pronto e nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto. Chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Quindi il Milan non si deve preoccupare“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Mario Mandzukic >>>