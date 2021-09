Mancuso: “Ho sempre indossato la 7, ero affascinato da Shevchenko”

Leonardo Mancuso, attaccante dell'Empoli, ha parlato della scelta del numero di maglia, correlata all'ammirazione per Andriy Shevchenko

Sul gol contro la Juventus: "È difficile spiegare cosa ho provato nel segnare la rete che ci ha permesso di battere la Juve. Davanti agli occhi mi sono passati venti anni di calcio, di sacrifici, di momenti belli e brutti. Di una vita da professionista lontana dalle luci della ribalta, ma vissuta sempre con passione e impegno. Il calcio emoziona anche se non giochi in Serie A, fare gol è bello in qualsiasi categoria. A fine gara ho regalato ai tifosi azzurri i miei pantaloncini, la maglia no: quella resterà con me per tutta la vita".