Mancini: “Zaniolo? Dipenderà da lui. Raspadori ha qualità importanti”

Intervistato da 'Rai Due', Roberto Mancini ha parlato di alcuni calciatori che potrebbero fare le fortune della Nazionale italiana. Queste le dichiarazioni del c.t. azzurro: "Zaniolo? Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B. Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede. Raspadori lo abbiamo portato all'Europeo che aveva poche partite in A, ma ha qualità importanti. È un ragazzo molto intelligente e anche questo è un vantaggio. Kean può giocare come prima e seconda punta, con noi ha giocato anche da esterno ed è andato bene, per le qualità che aveva mostrato all'inizio oggi sarebbe dovuto essere il titolare della Nazionale. Ma è ancora giovane, spero che possa continuare a migliorare, le porte sono aperte per tutti".