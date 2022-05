Mancini: “Scudetto? Milan un po’ avvantaggiato. Su Tonali…” | News

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha parlato della lotta scudetto e di Sandro Tonali

Intervenuto in videoconferenza all'interno del forum sul futuro dello sport in Italia organizzato dal Corriere dello Sport, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Innanzitutto dobbiamo dire che è stato un campionato bellissimo, dove hanno lottato in tante per lo Scudetto fino a poco fa. E anche in zona salvezza ci saranno squadre che lotteranno così come per l'Europa. Non so chi vincerà, penso che il Milan sia un po' avvantaggiato per avere due risultati a disposizione. Ma le partite vanno giocate, poi chi vincerà meriterà, sia questa l'Inter o il Milan. Entrambe hanno comunque fatto un grande campionato".