Mancini: “Scudetto? Milan, Inter e Juve favorite. Mancini è bravo” | News

Roberto Mancini, C.T. della nazionale italiana di calcio, ha parlato delle favorite per lo scudetto e del talento Tommaso Mancini

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Mancini ha parlato del talento Tommaso Mancini e delle favorite per la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Mancini è bravo e ha fisico. Avrei voluto già portarlo a uno stage, ma aveva impegni con il club. Lo seguiremo più di prima. Scudetto? Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli".