Mancini: “Le partite europee hanno un peso e questo aiuta il Napoli”

Roberto Mancini si è lasciato intervistare dai microfoni di DAZN, dalle coppe europee al campionato del Napoli, ecco le sue dichiarazioni

Francesco Aliperta

Ospite a Supertele, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN, dalla Nazionale alla corsa per la Champions League, fino ad arrivare al Napoli e ai giovani della Juventus. Ecco le sue parole.

Le parole di Mancini a DAZN — Sul problema attaccanti della Nazionale: "Il centravanti? La speranza è che quelli che giocano un po' meno possano giocare di più e affermarsi. Raspadori gioca poco, non gioca molto, ma per noi è importante. Scamacca viene anche lui da un infortunio e non gioca spesso. Se i ragazzi giocano, riescono a migliorare. Anche se all'inizio chiaramente faranno degli errori, ma in breve tempo diventano giocatori importanti. Quelli che abbiamo sono questi: Scamacca, Raspadori, Gnonto".

Sui Fagioli e Miretti: "Fagioli e Miretti? Ci fa molto piacere. Due ragazzi bravi! Fagioli meno giovane di Miretti, ma avranno grande futuro in Nazionale. Anche se a centrocampo è dove veramente non abbiamo problemi. Abbiamo problemi in attacco, qualcosina in difesa, ma a centrocampo siamo coperti".

Su Zaniolo: "Fiducia in Zaniolo? Credo che i giovani siano sempre centrali e importanti. Dipende da loro. Quando uno è giovane può migliorare, passa dei momenti faticosi, ma di colpo può migliorare e diventare importante. Può riguardare Nicolò o altri ragazzi nella stessa situazione. Per noi sono importanti".

Sugli allenatori italiani: "Credo veramente che gli allenatori italiani siano tutti molto bravi. Dipende anche dalle stagioni. Spalletti ha molta esperienza, sta facendo una stagione straordinaria. Italiano sta facendo una buona stagione. Motta a Bologna, la squadra sta giocando bene. Ce ne sono diversi. Difficile dirne uno, due o tre. Ce ne sono tanti bravi".

"Il Napoli ha un calcio internazionale" — Sul campionato del Napoli: "Il Napoli gioca benissimo, ha un calcio internazionale. Ha trovato due, tre giocatori che stanno facendo davvero bene. Con un gruppo lì da anni, hanno trovato un equilibrio incredibile, credo meritino tutto quello che sta arrivando. Kvara come Mancini? Beh, in attacco sono fortissimi..."

Sulla corsa alla Champions: "Le partite europee hanno un peso, è certo. Mi sembra che questo avvantaggi il Napoli, che va liscio fino alla fine. Per la Champions, 4-5 squadre dietro lì, un po' di fatica però la fanno".

Sulla Sampdoria: "La Samp? Grande dispiacere per ciò che gli sta accadendo. Stankovic sta dando tutto quello che ha. I tifosi sono con la squadra nonostante la situazione. Per noi è un grande dispiacere".

Sui prossimi impegni della Nazionale: "Con l'Inghilterra? Spero sia una bella partita. Spero in uno stadio pieno e che ci sia di aiuto come sempre a Napoli. L'Inghilterra è forte, da sempre. L'importante è partire bene. Le caratteristiche umane sono quelle menzionate. L'importante è che i ragazzi abbiano feeling e rispetto per la maglia. La speranza è quella di convocare i disponibili, abbiamo diversi giocatori infortunati".

Un ricordo di Vialli: "Luca è Luca. Il vuoto sarà incolmabile. Per tutti. Per quello che lui ci ha lasciato. La fortuna di averci vissuto, di essere stato con lui... ci deve far essere felici di essere stato con lui".

