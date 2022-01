Mancini: ‘Milan-Roma finirà in pareggio, anche se sono legato più ai giallorossi’

Amantino Mancini, ex calciatore di Roma e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questa sera tra le sue due ex squadre

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.com', Amantino Mancini ha parlato di Milan-Roma, gara in programma oggi alle 18.30. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore di entrambe le squadre: "Speriamo sia una gran partita. In questo momento il Milan sta meglio, la Roma ha giovani interessanti, ma gli manca continuità. E credo che i rossoneri possano vincere lo scudetto. Pronostico? Finirà in pareggio, anche se personalmente sono più legato alla Roma. Mi piacerebbe un giorno poterla allenare, sarebbe un sogno". Ecco le probabili formazioni della gara di oggi.