Mancini: “Il rinnovo di Donnarumma non mi preoccupa assolutamente”

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Lituania-Italia, Roberto Mancini ha risposto in maniera secca e decisa alla domanda relativa al rinnovo di Donnarumma con il Milan. "Non mi preoccupa assolutamente", questa la risposta del c.t. della Nazionale italiana, il quale non ha voluto dare troppa importanza alla questione.