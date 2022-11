Mancini: “Pensavo che l’Argentina fosse favorita. Senza Italia…”

Intervenuto su 'Rai 1' durante 'Il Circolo dei Mondiali', Roberto Mancini ha parlato del torneo in corso. Queste le dichiarazioni del c.t. dell'Italia: "All'inizio pensavo che l'Argentina fosse la favorita, ha avuto un po' di difficoltà ma penso che ce la farà. Il Brasile devo dire che ha grande qualità tecnica. La mancata qualificazione dell'Italia? Questo è lo sport e il calcio in particolare, siamo andati fuori non perché lo abbiamo meritato ma perché abbiamo fallito delle occasioni che ci avrebbero fatto vincere partite che avremmo meritato di vincere. Spero ci torni utile per il futuro, anche perché a un Mondiale senza l'Italia manca sempre qualcosa. Dove sarebbe potuta arrivare l'Italia? Non lo so, è un Mondiale particolare e nessuno ha avuto l'opportunità di prepararlo, anche per questo le squadre hanno iniziato con qualche difficoltà nel gioco". Ritorno di fiamma per il centrocampista della Serie A: le ultime news di mercato sul Milan