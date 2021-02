Manchester United-Milan, Kjaer: “Preferisco giocare contro i migliori”

Manchester United-Milan, le parole di Kjaer

Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Il calciatore danese ha parlato della gara di Europa League contro il Manchester United.

Io preferisco giocare contro i migliori. Il Manchester è il migliore in Europa League, è come un sorteggio di Champions, per me va benissimo. Se vogliamo vincere l'Europa League dobbiamo batterli lo stesso, adesso o più tardi è uguale. È una grande partita, ci sono grandi stimoli".