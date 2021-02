Manchester United-Milan, Baresi: “Siamo stati sfortunati” | News

Milan, le parole di Baresi sul sorteggio

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Equipe. Baresi ha commentato il sorteggio di Europa League, che vedrà sfidarsi la squadra rossonera e il Manchester United.

“Siamo stati sfortunati. Lo United è il favorito di questa competizione. Hanno grandi giocatori, sappiamo che sarà molto difficile. Dobbiamo prepararci per questa partita nel miglior modo possibile”. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: c’è l’offerta per un parametro zero